Serie del Caribe: ¿Qué le faltó a Tiburones de La Guaira para vencer a Criollos de Caguas? (+Declaraciones)

En el beisbol, o cualquier otro deporte, no siempre es posible finalizar un torneo sin derrotas. En la noche de este domingo, los Tiburones de La Guaira cayeron por primera vez en esta Serie del Caribe 2024 con marcador de 6-2 ante los campeones de Puerto Rico, los Criollos de Caguas.

Y es que podría decirse que no fue la jornada para la tropa venezolana. Minutos antes de iniciar las acciones, el abridor pautado para este choque, Jhoulys Chacín, tuvo que ser reemplazado a última hora por Tiago Da Silva, algo que sin duda cambió los planes del manager Oswaldo Guillén.

"El beisbol es un deporte de ajustes, hay que ajustarse a lo que hay. Creo que el bullpen hizo un trabajo grandísimo. (...) Gracias a Dios que los muchachos que traje hicieron un trabajo espectacular, (Jojanse) Torres me dio dos innings y (Anthony) Padrón también otro par de innings", dijo el estratega en la rueda de prensa postpartido.

Más allá del inconveniente con el experimentado lanzador derecho, los bates escualos tampoco fueron capaces de responder ante el elenco de Caguas. De hecho, un detalle crucial es que no lograron remolcar a aquellos compañeros que se encontraban en posición anotadora.

"Lamentablemente no dimos los hits importantes, no sacamos la bola del infield cuando estábamos amenazando al equipo de Puerto Rico. Debo darle mucho crédito al pitcheo que vino porque no le hicimos suficientes carreras. Pero eso es parte del juego", señaló Ozzie.

A diferencia de los dos primeros encuentros de esta Serie del Caribe, los Tiburones nunca lograron encontrarse sobre el terreno de juego y eso fue aprovechado por los boricuas. Sin embargo, esto todavía empieza y para el lunes habrá otra oportunidad de regresar a los puestos más altos de la tabla.

"Los muchachos salieron a hacer lo que debían hacer, lamentablemente no dimos el hit grande para por lo menos poner el juego más emocionante, y dejamos muchos hombres en base. Creo que no perdimos porque (Jhoulys) Chacín no pudo lanzar, o porque Tiago (Da Silva) tuvo que ser el abridor. Las cosas fueron un poco diferentes porque la ofensiva no hizo lo que tenía que hacer con hombres en base", finalizó.