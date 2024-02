Serie del Caribe: Criollos castiga nuevamente al pitcheo de Tiburones (En vivo)

Los Tiburones de La Guaira van pa' encima en una nueva jornada de la Serie del Caribe 2024. Luego de grandes presentaciones ante los campeones de República Dominicana y Curazao, ahora el turno le toca a Puerto Rico, específicamente con los Criollos de Caguas.

El elenco que dirige el manager Oswaldo Guillén ha demostrado un sólido pitcheo, una impecable defensa y una oportuna producción ofensiva. Dicho en otras palabras, los escualos están ilusionando a todos los amantes del beisbol venezolano con la posibilidad de convertirse en los nuevos monarcas del Caribe.

Pero si quieren lograr eso necesitarán vencer a todos los rivales que se le crucen en el camino. Los puertorriqueños no defraudaron en sus primeras dos presentaciones ante Nicaragua y México, pero en la jornada del sábado cayeron en un duelo intenso contra los dominicanos. De ganar hoy igualarían el registro de los venezolanos.

Lineup Tiburones de La Guaira

Lineup Criollos de Caguas

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Tiago Da Silva reemplaza a Jhoulys Chacín. Bryan Torres pega sencillo con rodado a jardinero central. Vimael Machín batea rodado de out a primera base. J.C. Escarra pega sencillo con línea a jardinero central, Torres anota. Heliot Ramos se poncha tirándole. Danny Ortiz pega sencillo con rodado a jardinero derecho. Jonathan Morales se embasa por error en tiro, Escarra anota, Ortiz out en home.

Criollos 2 - Tiburones 0

Inning 1 (parte baja): Alexi Amarista se poncha tirándole. Wilfredo Tovar recibe base por bolas. Ramón Flores se poncha tirándole. Yasiel Puig se poncha tirándole.

Criollos 2 - Tiburones 0

Inning 2 (parte alta): Nelson Velásquez batea rodado de out a tercera base. Emmanuel Rivera pega doble con elevado a jardinero izquierdo. Jack López pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo. Ángel Padrón reemplaza a Tiago Da Silva. Bryan Torres batea rodado de out a primera base, Rivera anota. Vimael Machín batea rodado de out a segunda base.

Criollos 3 - Tiburones 0

Inning 2 (parte baja): Luis Torrens se poncha tirándole. Hernán Pérez recibe base por bolas. Hernán Pérez se roba la segunda base. Odúbel Herrera recibe base por bolas. Alcides Escobar pega sencillo con línea a jardinero derecho, Pérez out en home. Ehire Adrianza batea elevadito de out a segunda base.

Criollos 3 - Tiburones 0

Inning 3 (parte alta): J.C. Escarra batea rodado de out a segunda base. Heliot Ramos se poncha tirándole. Danny Ortiz recibe base por bolas. Jonathan Morales se poncha tirándole.

Criollos 3 - Tiburones 0

Inning 3 (parte baja): Alexi Amarista recibe base por bolas. Wilfredo Tovar pega doble con elevado a jardinero derecho. Ramón Flores se poncha sin tirarle. Ricardo Vélez reemplaza a Luke Westphal. Yasiel Puig se poncha tirándole. Luis Torrens batea rodado de out a tercera base.

Criollos 3 - Tiburones 0

Inning 4 (parte alta): Nelson Velásquez pega triple con línea fuerte a jardinero izquierdo. Emmanuel Rivera batea rodado de out a campo corto. Jack López out con elevado de sacrificio, Velásquez anota. Bryan Torres batea rodado de out a segunda base.

Criollos 4 - Tiburones 0

Inning 4 (parte baja): Hernán Pérez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Danny Wirchansky reemplaza a Ricardo Vélez. Odúbel Herrera pega doble con rodado a jardinero izquierdo. Alcides Escobar recibe base por bolas. Ehire Adrianza se poncha tirándole. Alexi Amarista out con elevado de sacrificio, Pérez anota. Wilfredo Tovar se poncha tirándole.

Criollos 4 - Tiburones 1

Inning 5 (parte alta): Vimael Machín pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. J.C. Escarra pega sencillo con rodado a jardinero derecho. Anthony Castro reemplaza a Ángel Padrón. Heliot Ramos batea elevado de out a jardinero derecho. Danny Ortiz batea rodado para out forzado en segunda, Machín anota. Jonathan Morales batea elevado de out a jardinero izquierdo.

Criollos 5 - Tiburones 1

Inning 5 (parte baja): Lincoln Henzman reemplaza a Danny Wirchansky. Ramón Flores batea rodado de out a lanzador. Yasiel Puig se embasa por error en tiro del tercera base. Luis Torrens batea elevado de out a jardinero derecho. Hernán Pérez batea rodado para out forzado en segunda.

Criollos 5 - Tiburones 1

Inning 6 (parte alta): Nelson Velásquez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo. Emmanuel Rivera se poncha tirándole. Nelson Velásquez se roba la segunda base. Nelson Velásquez se roba la tercera base. Jack López se embasa en jugada de selección, Velásquez out en el home.