Serie del Caribe: ¿Cuánto cuesta el consumo en el Estadio? (+Video)

Pedro Ricardo Maio

Miami (especial).- Venir al estadio, a disfrutar de un buen juego de pelota, resulta una experiencia maravillosa por las facilidades que ofrece el loanDepor Park, la oportunidad de apoyar a tu país en un evento como la Serie del Caribe, pero puede resultar algo costosa.

Si se deja a un lado el costo de la entrada, cuyo valor puede variar según la zona, demanda y juego, hay que añadirle el costo del estacionamiento o la forma cómo se traslade (Uber, Lyft) que ni bajará de los 20-25 dólares por juego, pero un aspecto muy importante es el consumo interno.

Así que si viene en familia deberá apretar el bolsillo o tomar la decisión de comer en su casa, porque con la variedad gastronómica que ofrece la instalación se verá tentado a tomarse alguito o comprar un snack.

Si busca hidratarse solo con agua deberá pagar 6.50 %. Si opta por un refresco entonces deberá cancelar 8 dólares ó, si lleva niños, podrá adquirir un vaso de colección con el podrá hacer un "Refill".

Pero si su opción es una espumosa deberá estar consciente que podría dejar su salario semanal si decide brindar unas "rondas", ya que la cerveza nacional tiene un costo de 13 dólares y la importada 15.

La comida no escapa a esa realidad. Una pizza de queso pequeña no baja de 13.50 $ y la de peperoni 15.50; unos tenders com papita y una hamburguesa de queso 13.50, un sándwich de carne (cheesesteak) 14$ y unas cotufas, algo muy buscado por los niños, no bajará de 11 $ la grande y 8 la pequeña,

Si quiere comida más latina tampoco hay cambios significativos, por lo que arepa, un patacón o unos tacos estarán entre los 11-15 dólares americanos. Así que tome previsiones y planifique muy bien cada ida al estadio para que su experiencia sea mucho más agradabable.