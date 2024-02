Serie del Caribe: Ramón Flores: "Estoy listo para lo que necesiten" (+ Video)

Pedro Ricardo Maio

Miami (especial).-Ramón Flores se apoderó, al menos en los últimos dos juegos, del tercer lugar de la alineación del equipo venezolano, una responsabilidad adicional para un pelotero tomado como refuerzo.

"Oswaldo habló conmigo y me preguntó en cuál posición del lineup me sentía más cómodo. Yo le dije que no importaba, que él tomará la decisión que considere mejor para el equipo. Yo estoy preparado para ayudar como sea" confesó el pelotero que juega con Bravos en LVBP.

Aunque ante lanzadores siniestros tuvo problemas en la recién finalizada campaña, ante Dominicana y Curazao logró descifrar a esos serpentineros, incluiido un jonrón de dos carreras ante el neerlandés Prins.

"Mi plan es ajustarme, tratar de tomar los mejores turnos posibles y ayudar al equipo. El jonrón fue un batazo producto de ese enfoque y gracias a Dios condujo al triunfo en el segundo juego" continuo

En el clubhouse del campeón de la pelota venezolana se respira un ambiente cordial y los jugadores que se incorporaron para la serie hiceron click rapidamente, otro punto fuerte del equipo de Ozzie Guillén.

"Fuimos bien recibidos por todos, hay mucha alegría, contagiante, en el dugout, y ojalá ahora podamos todos romper la sequía de títulos de Venezuela en la Serie" finalizó.