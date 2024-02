Serie del Caribe: ¡Preocupante! Mira los números de Ehire Adrianza en la justa caribeña (+Detalles)

El manager de Tiburones de La Guaira Oswaldo Guillén para el juego contra México realizó cambios respecto a los primeros juegos, uno de ellos fue no alinear al infield Ehire Adrianza que ha estado inmerso en un bajón ofensivo.

Adrianza en los primeros tres compromisos de Venezuela en la Serie de Caribe Miami 2024 aún no ha pegado ni un imparable, tiene de 9-0 y fueron las razones por las cuales no estuvo en el line up de Tiburones contra Naranjeros de Hermosillo.

Por el experimentado infield de los escualos ingresó Wilfredo Tovar que es uno de los refuerzos en esta cita caribeña, con estos cambios se espera que el elenco venezolano tenga un resurgir en cuanto la ofensiva para subir en la tabla de posiciones.