LPBC: Peloteros venezolanos serán el centro de atención en la gran final del beisbol colombiano

Entre ambos finalistas habrá un total de 17 peloteros venezolanos

Theoscar Mogollón González
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 06:52 pm
Las ligas invernales de beisbol en el Caribe están llegando a su conclusión. Una de las que está próxima a iniciar su gran final es la Liga Profesional de Beisbol Colombiano (LPBC), la cual contará con una notable presencia de peloteros venezolanos entre ambos finalistas.

Talento venezolano en Colombia

Para esta edición, Caimanes de Barranquilla y Tigres de Cartagena serán los encargados de bajar el telón de la temporada 2025-2026, pero solo uno de ellos se convertirá en el monarca del torneo. La final, que es al mejor de siete juegos, iniciará este martes 13 de enero en el Estadio Édgar Rentería.

Asimismo, cabe destacar que ambos conjuntos contarán con grandes figuras venezolanas, quienes de hecho vieron acción durante la actual campaña de la LVBP. Mientras que los de Barranquilla tienen en sus filas a 11 criollos, los de Cartagena suman un total de seis.

Peloteros venezolanos de Caimanes de Barranquilla

  • Juniel Querecuto
  • Juan Fernández
  • Luis Palacios
  • Kelvin Meleán
  • Anthony Vizcaya
  • Henderson Álvarez
  • Leobaldo Cabrera
  • Pedro García
  • Emilker Guzmán
  • Eduardo Paredes
  • Yapson Gómez

Peloteros venezolanos de Tigres de Cartagena

  • Lorenzo Cedrola
  • Yoimer Camacho
  • Mayckol Guaipe
  • Luis Arejula
  • Alexfri Planez
  • Julio Vivas

 

