LMP: Charros de Jalisco reciben la visita de un tres veces campeón de Serie Mundial (+Video)

Este viernes, día de la inauguración de la temporada 2023-24 de la Liga Mexicana del Pacífico, el histórico lanzador de los Gigantes de San Francisco Sergio Romo aceptó la invitación de la directiva de los Charros de Jalisco para presenciar el primer compromiso del equipo en la temporada contra los Venados de Mazatlán.

El exserpentinero de 40 años se notó bastante emocionado con su regreso a Guadalajara y expresó su alegría a las cámaras de la cuenta oficial de la organización.

"Estoy bien emocionado de regresar a Jalisco, a Guadalajara", dijo Romo. "La afición es la razón por la que estoy aquí. Ellos me pidieron, me buscaron, me mandaron mensajes pidiéndome que viniera".

Romo estuvo durante dos temporadas completas con el equipo de Charros y se ganó al público de la ciudad por su carisma y por los excelentes numeritos que dejó como miembro del bullpen.

"En un ratito que hemos pasado por aquí ya me han estado saludando de todas partes, ya me reconocieron. ¡Wow, estoy bien contento!", declaró el tricampeón de Serie Mundial.

Igualmente, es casi un hecho que compartirá con los miembros de la plantilla para aportar algunos consejos que serán muy valiosos para los jóvenes que hoy día forman parte del roster.

Los "Medias Azules" tienen en mente recuperar el título de la LMP, ese que ganaron por última vez en la zafra 2021-22.