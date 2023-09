LIDOM: Miguel Sanó preparado para la temporada con las Estrellas Orientales (+Entrevista)

Miguel Sanó está preparado y con ganas de comenzar la temporada invernal en la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana con las Estrellas Orientales. Esta temporada 2023 será muy importante para el pelotero de 30 años, ya que se encuentra sin equipo luego de someterse a una cirugía de meniscos en su rodilla izquierda.

El periodista Osvaldo Rodríguez Suncar le realizó una pequeña, pero interesante entrevista a Miguel Sanó donde dejó muchas cosas claras de la última temporada y sus objetivos para el 2023 con las Estrellas Orientales.

Sanó primero que todo le dio gracias a Dios por tener la oportunidad de jugar en la LIDOM... "Primeramente gracias a Dios, estamos aquí desde hace un mes y medio practicando, poniéndonos ready para la temporada". También resaltó que ha estado trabajando mucho para perder peso... "Rebaje 32 libras, estaba en 295 por ahí y rebaje corriendo mucho, comiendo menos y mucho gimnasio también".

Miguel Sanó habló que se siente muy bien en los pequeños aspectos del juego... "Me he sentido muy bien, estoy diariamente trabajando y hasta ahora me he sentido gracias a Dios super bien y seguimos fajao". Por otra parte, destacó su objetivo para la temporada 2023 en LIDOM... "Bueno lo primero es estar saludable, tratar de jugar lo más que pueda y mantenerme en el terreno con el equipo y dar lo mejor de mí".

Las Estrellas Orientales tienen un plan con Miguel Sanó y no dudó en revelarlo... "El plan es jugar defensa tanto en primera como en tercera base y mantenernos bateando. Si Dios quiere y lo permite empiezo la semana que viene a practicar defensa, pero ya lo que es correr y todo eso está listo".

Miguel Sanó para finalizar la pequeña charla, destacó que ya se encuentra recuperado de su problema de menisco que lo llevó a someterse a una cirugía, estuvo trabajando durante el verano y espera una oportunidad tanto en Grandes Ligas como en otra liga competitiva... "La idea es mantenerme jugando aquí todo el año, tengo mucho que no juego... y que sea lo que Dios quiera que con él todo se puede".

Estos son los números de Miguel Sanó en Grandes Ligas: 2502 turnos, 386 anotadas, 585 hits, 162 cuadrangulares, 418 impulsadas, .234 promedio, .808 OPS.