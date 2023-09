LIDOM: Los Tigres del Licey anunciaron su calendario de pretemporada

Los Tigres del Licey ya iniciaron sus entrenamientos de pretemporada y, a su vez, anunciaron los duelos de preparación que llevarán a cabo antes del inicio de la fase regular 2023/24 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana que comienza el próximo 19 de octubre.

El 25 de septiembre es la fecha en la que se escuchará la primera voz de play ball en esta pretemporada del conjunto felino. Será en la antigua academia de los Rojos de Cincinnati y figurarán en la convocatoria peloteros que no hayan tenido mucho tiempo de juego en las campañas anteriores o que, por otro lado, no tengan experiencia en el beisbol profesional.

A continuación los encuentros que tendrán los Tigres del Licey en pretemporada:

LUNES 9 OCT. VS LOUISVILLE (11:00AM) BASEBALL CITY

MIÉRCOLES 11 OCT. VS ESCOGIDO (11:00 AM) ACADEMIA YANKEES

JUEVES 12 OCT. VS TOROS (11:00AM) BASEBALL CITY

VIERNES 13 OCT. VS GIGANTES (12:00 M) EST. JULIÁN JAVIER

SÁBADO 14 OCT. VS INTERESCUADRAS BASEBALL CITY

LUNES 16 OCT. VS GIGANTES (12:00 M) EST. QUISQUEYA

MARTES 17 OCT. VS ESCOGIDO (3:00 PM) EST. QUISQUEYA

Vale recordar que el primer encuentro de la temporada para los Tigres será contra los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Igualmente, el 10, 11 y 12 de noviembre estarán haciendo historia junto con las Águilas Cibaeñas al ser los primeros equipos de la historia que disputan una serie en un estadio de Grandes Ligas. La cita será en el Citi Field, casa de los Mets de Nueva York.