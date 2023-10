LIDOM: ¿Cómo la llegada de Wander Franco a la LIDOM podría afectarlo a él y a su equipo?

El pasado viernes se dio a conocer la noticia de que el equipo de Leones del Escogido no cierra las puertas a la idea de que Wander Franco participe en la temporada 2023-2024 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), según su gerente de operaciones, Ángel Santana.

Franco, quien actualmente se encuentra siendo investigado por las autoridades dominicanas y puesto en Licencia Administrativa en MLB por violar la política de violencia doméstica, podría salirle el tiro por la culata si decide ver acción con Escogido este año según varias fuentes.

"No le conviene ni a él ni a Escogido; en su caso lo estarían exponiendo demasiado, estoy seguro que no tendrán la mejor concentración, es un tema que no pasará desapercibido, que incluso creará una distracción en la organización además”, según el periodista deportivo dominicano Franklin Núñez.

La Licencia Administrativa en MLB, no le impide al jugador de los Rays de Tampa Bay ver acción en la Liga de su país. Según el gerente de los melenudos, Franco podría incorporarse al equipo tan pronto regrese de los Estados Unidos. El campo corto no ve acción en la LIDOM desde la 2020-2021.