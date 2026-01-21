¡Campeones! Omar López guió a los Cangrejeros de Santurce a conquistar un nuevo título en Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

La bandera venezolana nuevamente es levantada fuera de las latitudes del país con un nuevo logro, esta vez protagonizado por el manager y el gerente deportivo de los Cangrejeros de Santurce, Omar López y César Collins, quienes acaban de consagrarse campeones en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La organización de Santurce logró imponerse en la jornada de este martes a los Leones del Ponce y ese resultado les sirvió, para conquistar la cima en esta campaña, luego de seis encuentros en la instancia decisiva, ganando la serie final de manera apabullante 5-1.

Omar López logra su tercer título en el Caribe:

Este título significó el número 17 en la historia de Santurce y el primero de Omar López, en su segunda campaña al mando de esta organización. Aunado a eso, es el tercero en la carrera del manager criollo en el Caribe, tras haberse coronado en la pelota rentada venezolana en un par de ocasiones con Caribes de Anzoátegui.

Tras este nuevo trofeo en su palmarés, el estratega venezolano recibió el reconocimiento por parte de la organización de los Astros de Houston, franquicia en la que actúa como parte del cuerpo técnico.

Falta un solo equipo para la Serie del Caribe:

Tras darse a conocer el campeonato de Cangrejeros, ya están confirmados cuatro conjuntos de los cinco que veran acción en la Serie del Caribe 2026, a celebrarse en México:

Panamá: Federales de Chiriquí.

México: Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco

Puerto Rico: Cangrejeros de Santurce.

Solamente falta por conocer al representante de la Liga Dominicana, en una serie decisiva que comenzará mañana entre Leones del Escogido y Toros del Este.