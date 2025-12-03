¿Un giro del destino? Chris Paul seria una buena opción para los Lakers

Suscríbete a nuestros canales

Tras el impactante anuncio de su salida de Los Angeles Clippers, el legendario base Chris Paul se encuentra en la búsqueda de un nuevo destino para culminar su carrera, y todas las miradas apuntan al vecino de la ciudad: Los Angeles Lakers. El movimiento permitiría a Paul cumplir el sueño frustrado de 2011, cuando la NBA vetó su traspaso al equipo de púrpura y oro. Sin embargo, un tecnicismo contractual impone una última e irónica espera.

Los reportes indican que los Lakers se han posicionado como una de las principales opciones para el "Point God", dada su estrecha amistad con LeBron James y su firme deseo de permanecer en Los Ángeles por motivos familiares. No obstante, la franquicia está sujeta a una regla de gestión de plantilla.

La última espera: El 19 de enero

A pesar de tener un cupo disponible en su roster, los Lakers están obligados a esperar para firmar un agente libre. Esta restricción, que obliga a los Lakers a esperar hasta el 19 de enero para ocupar su decimoquinto puesto en la plantilla, complica la adquisición inmediata de Paul.

El escenario del traspaso

Actualmente, Chris Paul sigue bajo contrato con los Clippers, quienes se han comprometido a "trabajar con él en el siguiente paso de su carrera". Esta declaración sugiere que la franquicia intentará traspasarlo a partir del 15 de diciembre (fecha en que es elegible para ser canjeado), en lugar de rescindir su contrato.

Si los Clippers logran un acuerdo para traspasarlo a un equipo que posteriormente lo libere, o si es traspasado directamente a los Lakers (un escenario complejo por los límites salariales), la regla del 19 de enero podría ser evitada. No obstante, si Paul es cortado y se convierte en agente libre, el camino hacia los Lakers se retrasa hasta finales de enero.

De esta manera, la posibilidad de ver a Chris Paul y LeBron James juntos en su última temporada pende ahora de las complejas negociaciones que se desarrollarán en las próximas semanas.