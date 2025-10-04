¿Última temporada? Chris Paul da a conocer detalles sobre su retiro

Suscríbete a nuestros canales

Chris Paul, el legendario base de Los Ángeles Clippers, ha abordado públicamente la especulación que rodea su potencial retirada de la NBA al finalizar la temporada. En una declaración emotiva y reflexiva ante los medios, el diez veces All-Star y líder indiscutible del equipo dejó claro que su enfoque está puesto en el presente y en maximizar su contribución, posponiendo cualquier decisión sobre el final de su ilustre carrera.

La expectativa sobre el futuro de Paul ha crecido dada su longevidad en la liga y su rol central en las aspiraciones de campeonato de los Clippers, un equipo diseñado para competir por el título.

Un Enfoque en el Presente y la Pasión por el Juego

Las declaraciones de Paul ofrecen una visión de su mentalidad, caracterizada por la tenacidad y la apreciación por su trayectoria. Al ser preguntado directamente sobre si esta sería su última temporada en la NBA, el base fue cauteloso, pero enfático en su compromiso continuo con el juego. "Aún no lo sé," respondió Paul con franqueza. "No le voy a poner una fecha, no hasta que las ruedas se caigan."

Esta frase, un modismo que en el contexto deportivo significa jugar hasta que su cuerpo ya no se lo permita o hasta el último aliento de sus capacidades, tranquiliza a los aficionados de los Clippers, quienes dependen de su liderazgo y IQ baloncestístico. Paul ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y mantener un nivel de élite a pesar de los años.

"No lo Voy a Dar por Sentado"

Más allá del aspecto competitivo, Paul subrayó la perspectiva personal y la gratitud que siente en esta etapa de su carrera. El veterano estrella enfatizó que ahora aborda cada día y cada juego con una profunda apreciación por la experiencia que la NBA le ha brindado.

"Pero lo que sí sé es que no lo voy a dar por sentado," continuó Paul. "Voy a disfrutar cada momento: viajar a las diferentes ciudades, asimilarlo todo."

Esta declaración resuena con un enfoque maduro que prioriza la experiencia humana y el compañerismo inherentes a la vida de un atleta profesional. Para los Clippers, estas palabras son un recordatorio del invaluable liderazgo que Paul aporta al vestuario, sirviendo como mentor y ejemplo para los jugadores más jóvenes.