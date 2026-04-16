Regla de los 65 juegos: ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron en la apelación ante la NBA?

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La oficina de la NBA ha finalizado la revisión de los casos especiales de elegibilidad para los premios de la temporada 2025-26. En una campaña marcada por el rigor de la regla de participación mínima de 65 partidos, la liga ha definido quiénes podrán ser considerados para los máximos honores individuales, dejando un saldo de alivio para algunos y una dura sanción administrativa para otros.

Excepciones por circunstancias extraordinarias

Dos de las estrellas más brillantes de la liga han recibido el visto bueno para ser elegibles a los premios de fin de año, a pesar de no haber alcanzado el número de partidos requerido originalmente:

Luka Doncic: El base esloveno fue validado tras presentar un desafío por los dos encuentros que se perdió en diciembre. La liga determinó que su ausencia, motivada por el nacimiento de su hijo fuera de los Estados Unidos, califica como una circunstancia personal extraordinaria. Con esto, Doncic se mantiene como uno de los favoritos indiscutibles para integrar el primer equipo All-NBA.

Cade Cunningham: El líder de los Detroit Pistons también fue eximido tras sufrir un colapso pulmonar. La gravedad de la afección médica fue considerada una causa de fuerza mayor, permitiendo que su excelente temporada no pase desapercibida en las votaciones.

El revés para Anthony Edwards

La nota discordante de la jornada la protagoniza Anthony Edwards. La figura de los Minnesota Timberwolves también presentó un desafío formal ante un árbitro independiente, buscando que se validaran sus ausencias por lesión para no perder la oportunidad de competir por los premios de la temporada.

Sin embargo, fuentes de la liga confirmaron que el árbitro denegó la apelación de Edwards. Al no alcanzar el umbral de los 65 partidos y no recibir la excepción, el escolta queda automáticamente descartado para los equipos All-NBA, el MVP y otros reconocimientos. Esta decisión tiene un impacto profundo no solo en su palmarés, sino potencialmente en los incentivos económicos de su contrato.

Un cierre de temporada bajo nuevas reglas

Con solo 86 jugadores cumpliendo el requisito de partidos este año, la exclusión de Edwards subraya la determinación de la NBA por combatir el load management y priorizar la presencia constante en pista. La resolución de estos casos cierra el debate administrativo y deja la mesa servida para que los votantes decidan quiénes fueron los mejores de un curso donde la disponibilidad física ha sido tan determinante como el talento.