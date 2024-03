NBA: ¡Sorprendente! Michael Jordan escoge contra quién jugar un 1 contra 1 y revela quién le podría ganar

Michael Jordan es considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. El escolta hizo historia con Chicago Bulls y fue el responsable de que la NBA llegara a recorrer todo el planeta debido a que todos querían ver jugar a "MJ23" por todo lo que hacía dentro del tabloncillo.

Sin embargo, hay muchos nombres de grandes jugadores que han estado en la liga estadounidense y que han dejado su huella debido a todo lo que han logrado. Ante esto, Jordan y su espíritu competitivo lo obligaban a imponerse a todos sus rivales para demostrar que era mejor que ellos, pero el tiempo no le permitió jugar contra todos ellos.

En una entrevista, "Air Jordan" reveló contra que jugadores le hubiera gustado enfrentarse en un 1 contra 1 y solo dio un nombre que pudo haberlo vencido e, incluso, la razón de por qué podría ser derrotado por esa leyenda de la NBA.

Los rivales de Jordan

El seis veces campeón de la NBA dijo que, si estuviera en su "prime", le gustaría enfrentar a Jerry West, Elgin Baylor, Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony y Dwayne Wade. Asimismo, aseguró que es una lista muy larga y que hay más jugadores contra los que jugaría en un 1 contra 1.

Además, reveló que Bryant sería el único contra el que perdería. "Creo que no perdería contra ninguno, excepto Kobe Bryant porque me robó todos mis movimientos", expresó Jordan sobre las similitudes entre los estilos de juego de él y el ex jugador de Los Ángeles Lakers.