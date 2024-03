NBA: ¿Cuántas esposas y aventuras amorosas ha tenido Michael Jordan?

Michael Jordan no es conocido por su atractivo físico, siempre ha sido popular entre las mujeres. Una parte de esta atracción se debe a su estatus financiero, ya que ha tenido relaciones con mujeres de profesiones antiguas o acompañantes de élite. Pero dicha figura solo ha tenido dos esposas que se han conocido públicamente.

Jordan y su primera esposa

Con su primera esposa, la modelo Juanita Vanoy, comenzó a salir en 1985 después de que fueran presentados por un conocido en común. Después de tener una relación durante un largo período de tiempo, tuvieron un hijo llamado Jeffrey en 1988, lo que llevó a su matrimonio en 1989. La pareja también tuvo dos hijos más, Marcus en 1990 y Jasmine en 1992.

Aunque parecía que tenían una vida familiar feliz, no todo era perfecto detrás de las puertas de su hogar. Las aventuras de Michael y su adicción al juego comenzaron a afectar su matrimonio. La primera vez que se habló de divorcio fue en 2002, cuando Juanita no pudo soportar más y solicitó el divorcio. Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo y permanecieron casados por algunos años más. Finalmente, se divorciaron en 2006, y Michael pagó a su ex esposa 168 millones de dólares en concepto de acuerdo de divorcio, además de entregarle un ático de 730 metros cuadrados.

Un nuevo amor

La segunda esposa oficial de Michael Jordan es la modelo cubana Yvette Prieto. Se conocieron en un club nocturno cuando ella tenía 29 años y él 45. La relación antes de la boda duró alrededor de 4 años, y Michael finalmente le propuso matrimonio a Yvette. Se casaron en 2013 en Florida en una ceremonia que costó más de 10 millones de dólares y contó con la asistencia de numerosas celebridades.

Poco más de seis meses después de la boda, Yvette y Michael dieron la bienvenida a las gemelas Victoria e Isabel. Curiosamente, no se han revelado muchos detalles sobre las niñas y sus fotos no son publicadas en redes sociales por los padres. También se rumorea que las gemelas no tienen contacto con sus medio hermanos.

Las aventuras amorosas de Michael Jordan

Además de sus esposas oficiales, Michael Jordan ha tenido varios romances conocidos que han sido ampliamente divulgados. Su primer amor fue en la escuela secundaria, donde recibió una carta con un poema conmovedor. Se le atribuye un romance tumultuoso con la acompañante de élite Ashley Dupre. También se rumoreó que tuvo una relación con Nicole, la ex esposa del actor Eddie Murphy.

Muchas mujeres han intentado aprovecharse económicamente de Michael, alegando tener una relación sentimental con él. Se han hecho públicas dos situaciones en particular. La primera involucró a Carla Knafel, quien acusó a Michael de incumplir un acuerdo en el que le prometió 5 millones de dólares a cambio de su silencio sobre su relación. Sin embargo, solo le pagó 250,000 dólares. Además, afirmó que él era el padre de su hijo, pero una prueba de ADN demostró lo contrario y sus afirmaciones fueron rechazadas.

La segunda situación ocurrió en 2013, cuando una azafata llamada Pamela Smith demandó a Michael Jordan. Afirmó haber tenido relaciones sexuales con él en 1995 y haber quedado embarazada. Pamela buscaba que Michael reconociera a su hijo y proporcionara el apoyo financiero adecuado. Sin embargo, la prueba de ADN nuevamente demostró que el hijo no era de Michael, sino de su ex esposo. Pamela tuvo que asumir todos los gastos legales relacionados con el caso.