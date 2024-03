NBA: ¿Otra mala decisión? Brooklyn Nets mantiene su plan para el futuro de la franquicia

Antes de la llegada de la fecha límite de cambios en el mercado de la NBA, Brooklyn Nets dejó claro que una de las piezas que no estaría disponible sería Mikal Bridges. Sin embargo, recibieron varias propuestas de diversos conjuntos que estaban interesados en obtener al escolta para reforzar sus plantillas.

Uno de esos equipos fue Houston Rockets, que se mantuvieron activos en la pretemporada y adquirieron a jugadores veteranos como Dillon Brooks y Fred VanVleet para blindar a un conjunto con jóvenes como Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. y Jale Green, que se perfilan como el futuro de la franquicia para los próximos años poder competir dentro de la Conferencia Oeste. Sin embargo, hicieron una oferta que pudo haber cambiado el presente de ambos conjuntos

Cambio de estrellas

Los Nets rechazaron un cambio en que pudieron haber obtenido a Green y múltiples picks de primera ronda del Draft por Mikal Bridges, manteniéndose firmes en su intención de rearmar su equipo y utilizar a Bridges como piedra angular del proyecto de Brooklyn para los próximos años.

Esto hubiera sido un cambio que beneficiaba a ambos equipos debido a que Nets no cuenta con material joven de relevo y no tiene picks del Draft para este 2024, por lo que no podrían buscar talento joven de Europa o la NCAA y, además, hubieran obtenido a un jugador que se perfila a ser un líder de la franquicia con grandes capacidades para anotar. Por su parte, Rockets hubiera recibido a un experimentado Bridges capaz de aportar desde el quinteto titular o desde el banquillo para aumentar las posibilidades de Houston de entrar al Play-In.

En las pasadas campañas, la gerencia de Brooklyn ha estado realizando movimientos agresivos para tratar de competir por un título, hipotecando el futuro de la franquicia, sin obtener resultados positivos y esto le ha costado que ahora tengan que ajustarse a lo estrictamente necesario para buscar un puesto al Play-In en el Este.