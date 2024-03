NBA: ¿Se irá? Hasta cuándo tiene contrato Klay Thompson con Golden State Warriors

En la historia reciente de Golden State Warriors, además de Stephen Curry, uno de los jugadores que resalta en su compañero en el perímetro: Klay Thompson.

Desde su arribo a la NBA en el Draft de 2011, siempre ha vestido los colores del equipo de San Francisco, formando una dupla con Curry que sirvió para ganar cuatro títulos de la liga entre 2015 y 2022. Además, fue seleccionado en cinco oportunidades al All Star y ganó medallas de oro con el Team USA, tanto en Juegos Olímpicos como en Mundiales.

No obstante, su accionar en la campaña 2023-24 ha sido irregular y no ha podido ayudar al equipo como se esperaba, pues Golden State actualmente no está entre los clasificados a Playoffs. El conjunto dirigido por Steve Kerr se encuentra en una preocupante décima posición en la Conferencia Oeste, con marca de 34-31.

Klay Thompson podría ver finalizada su etapa en Golden State

Klay Thompson, convertido ya en un veterano de 34 años de edad, promedia 17.0 puntos, 3.4 rebotes y 2.1 asistencias, con 38% de acierto en triples. Números que no son malos, pero que han hecho que pierda la titularidad en varias ocasiones, en detrimento de otros jóvenes como Jonathan Kuminga o Brandin Podziemski.

Ahora le toca al escolta plantearse su futuro dentro de la organización, en la cual ha militado durante toda su carrera.

En 2019 firmó un lucrativo contrato de cinco campañas por 190 millones de dólares. Eso indica que este es su último año con ese acuerdo, lo cual deduce que será agente libre apenas finalice la presente temporada. Se espera que pida ganar entre 18 y 25 millones según reportes. Podría quedarse en Golden State, aunque el proceso de renovación de la plantilla podría acabar con su estancia en la franquicia californiana.

Se especuló, según información del periodista Shams Charania, que Klay Thompson podría recalar en alguno de los equipos de Los Angeles (Lakers y Clippers) o Miami Heat.