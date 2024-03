NBA: Dennis Schroder destruye a D'Angelo Russell con esta declaración

Hace unos días D'Angelo Russell habló sobre los problemas que tuvo en las Finales de la Conferencia Oeste, cuando se enfrentaron a Denver Nuggets, con el entrenador Darvin Ham sobre su tiempo de juego y las oportunidades que tenía debido a la influencia de Dennis Schroder.

El base de Los Angeles Lakers comentó que Schroder le impedía tener una relación cercana con Ham y esto le causó problemas de confianza durante la postemporada de la campaña pasada. Sin embargo, destacó que él sigue en Lakers y está confiado de que tienen mejores chances en esta zafra.

Schroder respondió

El base de Brooklyn Nets respondió a los comentarios de Russell y criticó su falta de madurez al decir que él es culpable de su mal rendimiento sobre el tabloncillo. "No lo entiendo. Pero al final del día, simplemente muestra inmadurez. No eres realmente maduro si simplemente mantienes el nombre de alguien en su boca y lo dices. No lo entiendo", dijo.

El alemán fue una de las piezas que elevó su nivel de juego en la segunda parte de la anterior zafra y por la que Lakers llegó a ser un claro candidato dentro de la Conferencia Oeste, pero cayeron ante Nuggets, quienes se coronaron campeones ante Miami Heat en cinco cotejos.