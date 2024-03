NBA: ¿Enemistados? D'Angelo Russell culpa a esta estrella por su mala relación con el entrenador de Lakers

En una reciente entrevista, el jugador de baloncesto de Los Ángeles Lakers, D'Angelo Russell expresó su opinión sobre su relación con el entrenador Darvin Ham y cómo Dennis Schroder fue un factor que dificultó su conexión con Ham en la pasada campaña de la NBA.

Según Russell, su relación con Darvin Ham fue la razón por la que no pudo tener una relación cercana con él. Durante momentos difíciles, Russell deseaba poder acercarse al entrenador y discutir posibles soluciones juntos. Sin embargo, lamentablemente, no hubo un diálogo abierto entre ellos. Russell señaló que le habría gustado poder decirle al entrenador: "Hermano, esto es lo que deberíamos hacer. Como, puedo ayudarte". Sin embargo, esa oportunidad no se presentó y Russell tuvo que aceptar la situación.

Esta falta de comunicación afectó negativamente al equipo. Durante los playoffs, el equipo de los Lakers fue barrido por los Denver Nuggets, lo que fue una gran decepción para Russell y sus compañeros de equipo. No poder establecer una relación sólida con el entrenador tuvo un impacto directo en el rendimiento del equipo en momentos cruciales.

A pesar de las dificultades pasadas, Russell se muestra optimista sobre las posibilidades de éxito con el conjunto californiano en el actual curso de competiciones. Él ve esta nueva etapa como una oportunidad para crecer como jugador y forjar relaciones sólidas con su entrenador y compañeros de equipo, tomando en cuenta que Schroder ya no forma parte de dicha franquicia de la liga.