NBA: ¡Historia de vida! Estrella de la liga asegura que estuvo a punto de atentar contra su vida (+Detalles)

Después de cinco selecciones al All-Star Game y ser uno de los mejores pagados en la NBA, la vida ha sido un tanto injusta con John Wall, quien no ha podido ver acción en el mejor baloncesto del mundo debido a sus numerosa lesiones que ha sufrido en los últimos años.

Elegido en la primera selección del Draft de la NBA, el experimentado base fue considerado como uno de los mejores jugadores en la liga norteamericana. Sin embargo, el armador presenta una realidad muy diferente al que tuvo en su prime y aún tiene esperanzas de regresar al certamen de las alturas.

En su clavario por sus incapacidades, el piloto confesó que estuvo cerca del suicidio en dos oportunidades. El veterano de 33 años aún se encuentra como jugador activo y no juega en la NBA desde pasada temporada cuando participó en 34 juegos con Los Ángeles Clippers.

"El tema de la salud mental es muy serio. Tuve que ir a buscar un terapeuta después de eso. Si no fuera por mis dos hijos, me habría suicidado. Me puse una pistola en la cabeza dos veces y mucha gente cercana a mí, mis amigos en ese momento, no lo sabían", confesó la ex estrella de los Washington Wizards.

En una charla con Udonis Haslem y Mike Miller. Wall reconoció que se encontraba en la peor etapa de su vida y tuvo deseos de quitarse la vida, tragedia a la que se salvó gracias al amor de sus hijos. "Quería suicidarme y era como si me alejara de su Tierra... les estoy fallando a mis hijos", agregó.

El veterano ha ganado más de 276 millones de dólares en contratos y no pierde las esperanzas de regresar a la NBA. En 647 juegos, el base figura números de por vida interesantes con 18.7 puntos por partido, 8.9 asistencias, 4.2 rebotes y 43.0% en disparos de campo.