NBA: ¿Cuándo fue la última vez que Miami Heat no fue a Postemporada?

La temporada 2018-2019 marcó la última vez que el Miami Heat no logró clasificar para los playoffs de la NBA. Desde entonces, el equipo ha mostrado una notable resiliencia y ha trabajado arduamente para asegurar su presencia en la postemporada. De hecho han llegado a estar en Finales del mejor boloncesto del mundo.

Este año, el Miami Heat se encuentra en la octava casilla de la Conferencia Este, lo que los coloca en la posición para participar en el Play-in, lo que demuestra su constante competitividad y determinación pese a no tener una excelente temporada siguen luchando a más no poder. Los seguidores del equipo sin duda siguen apoyando, puesto que aún hay mucha posibilidad de ver al Miami Heat competir en la postemporada una vez más.

Aunque de no ocurrir, sería la primera vez en 5 años que no se tendrá la presencia del equipo de Erik Spoelstra, sus tres títulos fueron en 2006 y el bicampeonato de 2012 y 2013 con el Big Three de Lebron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.