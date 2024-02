NBA: ¿Quería este movimiento? Esto opina Giannis Antetokounmpo sobre la salida de Jrue Holiday

Tras caer en la primera ronda de Playoffs en 2023, Milwaukee Bucks sabía que tenía que hacer ajustes para poder volver a ser contendientes al campeonato y mejorar su plantilla para esta zafra de la liga estadounidense. Uno de estos movimientos fue la llegada de Damian Lillard, quien había manifestado su deseo de salir de Portland Trail Blazers, pero tuvieron que salir de Jrue Holiday.

Giannis Antetokounmpo ha sido bastante crítico con la gerencia de Bucks y los ha instado a hacer cambios que mejoren al conjunto. Sin embargo, la salida de Holiday fue un duro golpe para él porque eran muy cercanos y ganaron un campeonato juntos en 2022 frente a Phoenix Suns, pero sabe que tiene grandes chances de volver a alzar el trofeo Larry O'Brien ahora con "Dame Time" de su lado.

Confía en Lillard

El griego siempre ha manifestado que tiene plena confianza en "Logo Lillard" y, en múltiples ocasiones, ha sido que el equipo le pertenece al base. "Cambiamos a Jrue Holiday, no diré que no me gustó porque Damian Lillard ahora es mi compañero de equipo y con él vamos a ganar el campeonato, pero se fue mi mejor amigo, que vivía a dos minutos de mí. Es duro. Ganamos el campeonato y lloramos juntos", dijo.

Pese a la llegada de "Dame Time", Bucks no está teniendo su mejor momento y ahora tienen a Doc Rivers como nuevo entrenador, con el que no han tenido un buen récord en sus primeros compromisos, pero tienen el material necesario para poder competir dentro de la Conferencia Este y poder superar a sus rivales.