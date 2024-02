NBA: ¿No quería ir a New York? Jalen Brunson confiesa sus planes antes de llegar a Knicks (+Video)

Después de sufrir por conseguir una estrella, New York Knicks ya tiene a Jalen Brunson como su principal referente durante esta campaña de la NBA. El zurdo de 27 años fue contratado por la gerencia neoyorkina durante la agencia libre antes de iniciar la zafra 2022-23 y parecía ser un contrato bastante elevado para lo que podía ser dentro de la franquicia.

Asimismo, Brunson ha mejorado considerablemente su nivel de juego e, incluso, fue seleccionado como uno de los All-Stars de la Conferencia Este en el último Juego de Estrellas. Tras salir de Dallas Mavericks. equipo que lo seleccionó en el Draft de 2018, ha dado un paso adelante y se ha convertido en la máxima figura de Knicks. Sin embargo, el jugador quiso mantenerse con Dallas e intentó negociar con ellos para lograr una extensión de contrato, pero Mavs tenía otros planes y no contaban con él.

Se quería quedar

El jugador fue al podcast "All The Smoke" de Stephen Jackson y Matt Barnes, donde confesó que su deseo era seguir en Dallas y no abandonar la franquicia antes de la campaña 2022-23. "Hubo una oportunidad. Realmente quería quedarme en Dallas", dijo Brunson. Además, comentó que intentó negociar con la gerencia pero no llegó a ningún acuerdo.

"Antes de mi cuarta temporada, la última en Dallas, intentamos extender mi contrato, lo que sea que podamos obtener. Lo más que podíamos obtener eran como 4 años, 55 millones de dólares, y obviamente queríamos eso. Quería quedarme allí y pensé que estaría allí por un largo tiempo y me gustaba mi rol", aseguró. Sin embargo, comentó que fue rechazado en dos ocasiones por Dallas para poder firmar su extensión de contrato y mantenerse como el sexto hombre del conjunto de Mavs.