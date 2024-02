NBA: ¿No quería a Lillard? Esto dice Giannis Antetokoumpo sobre uno de sus ex compañeros más cercanos

Giannis Antetokounmpo, estrella de los Milwaukee Bucks, afirmó en una reciente entrevista que está seguro de que su equipo logrará ganar un campeonato de la NBA con la incorporación de Damian Lillard. Aunque el intercambio que llevó a la salida de Jrue Holiday fue difícil para Giannis, él ve en Lillard un compañero de equipo excepcional y confía en que juntos podrán alcanzar el éxito.

Durante la entrevista, Giannis expresó: "Intercambiamos a Jrue Holiday, no diré que no me gustó porque Damian Lillard es ahora mi compañero de equipo y con él vamos a ganar el campeonato, pero mi mejor amigo se fue, él vivía a dos minutos de mí, y eso es difícil. Ganamos el campeonato y lloramos juntos"

Estas declaraciones reflejan la determinación y confianza de Giannis en su equipo y en la capacidad de Lillard para ayudar a los Bucks a alcanzar el éxito en la NBA. Giannis reconoce que la partida de su amigo y excompañero de equipo fue dolorosa, pero también está emocionado por la perspectiva de alcanzar grandes logros junto a Lillard.

Holiday dejó una huella increíble en dicho equipo, su capacidad para ayudar en ambos lados ayudó a los Bucks a sumar un campeonato en los últimos años y ser uno de los jugadores más sobresalientes de todo. Sin embargo, esto no fue suficiente para que la directiva del equipo lo mantuviera por más tiempo a su servicio.

Por su parte, Giannis Antetokounmpo, conocido por su habilidad en la cancha y su liderazgo, ha sido una pieza fundamental en el éxito de los Bucks en los últimos años. Con su determinación y la incorporación de Damian Lillard, el equipo espera alcanzar su objetivo máximo: ganar un campeonato de la NBA.