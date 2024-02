NBA: ¿Quién es el favorito para ganar el MVP esta temporada?

Este jueves 22 de febrero se reanudará la acción en la NBA luego de lo que fue el All Star Weekend, donde los mejores jugadores del mundo estuvieron presentes. Tres de esos exponentes que participaron en este evento celebrado en Indianápolis parten como favoritos para hacerse merecedores del premio Jugador Más Valioso de la temporada 2023-24.

De acuerdo al ránking publicado por la misma liga en su página web, el serbio Nikola Jokic se encamina a ganar su tercer MVP, pues encabeza la lista, siendo el primer candidato para NBA. El interno de Denver Nuggets se sitúa por encima de Shai Gilgeous-Alexader, una de las claves en el buen desempeño de Oklahoma City Thunder, y Giannis Antetokounmpo, quien ya obtuvo este premio dos veces en el pasado.

Jokic ha dominado en casi todos los aspectos del juego en la presente campaña al promediar 26.1 puntos, 12.0 rebotes y 8.9 asistencias, con 57.7% de acierto en tiros de campo. Además, es la bujía de Denver, cuadro que marcha cuarto en la Conferencia Oeste con marca de 36-19.

Por encima de Nuggets se sitúa Oklahoma, el cual es segundo en el Oeste con 37 victorias y 17 caídas. Para ello ha sido fundamental el aporte de Gilgeous-Alexander, quien registra 31.1 puntos y 6.5 asistencias. Mientras que Giannis, el otro candidato, buscará ganar nuevamente tras hacerlo en 2019 y 2020. Sus números hacen que pueda optar a ello, dado que tiene de media 30.8 puntos y 11.2 rebotes.

Quien no aparece en este ránking de NBA es Joel Embiid, quien no tiene posibilidades de ganar su segundo MVP consecutivo pues no llegará a los 65 juegos mínimo que exige la competición.