NBA: ¿Qué necesita el All Star Game para que fuese más competitivo?

El All Star Game ha sido catalogado como un fracaso de evento, no hablamos de los concursos, sino del juego, el cual ya no luce atractivo ni competitivo para el deleite de los aficionados. Años anteriores, este certamen era muy esperado por la competitividad que existía entre los jugadores, pero ahora solo es un evento donde pueden lanzar y correr a su antojo sin ningún tipo de esfuerzo, dicha situación genera la interrogante de qué es lo que se necesita para mejorar este evento.

En relación a la necesidad de ofrecer un gran incentivo económico para "arreglar" el Juego de las Estrellas, según información de medios internacionales, los jugadores actualmente reciben $25 mil por participar en el evento, y $75 mil adicionales para cada miembro del equipo ganador.

Para el jugador del All-Star con el contrato más bajo, Tyrese Maxey, quien recibe solo $4.3 millones anuales, esta cifra representa el 1.7% de su salario. En cambio, para el resto de los jugadores, que ganan hasta 12 veces más, el incentivo económico es considerablemente menor.

Este planteamiento pone en perspectiva la disparidad en los salarios de los jugadores y cómo el incentivo económico puede tener un impacto diferente en cada uno de ellos. Sin embargo, es importante considerar que el Juego de las Estrellas no solo se trata de un incentivo económico, sino también de un reconocimiento y una oportunidad para los jugadores de destacarse en un evento de alto perfil, por lo que es posible que se evalúen nuevas estrategias para mejorar este juego que suele haber perdido mucho nivel.