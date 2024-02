NBA: ¿Cuántos puntos le faltan a LeBron James para llegar a los 40.000 de por vida?

LeBron James es el máximo anotador en la historia de la NBA y esta temporada puede alcanzar en ser el primer jugador en llegar a los 40.000 puntos.

La estrella de Los Angeles Lakers suma 39.868 puntos por lo que está a solo 132 unidades de llegar a los 40.000.

LeBron será el único jugador en llegar a los 39.000 puntos y a los 40.000 puntos. James podría alcanzar la cifra en seis partidos.

Los Lakers retoman la segunda mitad de la temporada este jueves ante los Golden State Warriors.

LeBron James promedia 24.3 puntos por juego en esta temporada. De mantener este registro, James podría alcanzar la marca ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic en el Crypto.com Arena.

Al igual que cuando logro superar la marca de Kareem Abdul Jabbar, LeBron podrá establecer el récord en casa.

De no conseguirlo en ese encuentro, los Lakers tendrán cuatro juegos más en casa para romper dicha marca.

LeBron James asegura que no le quedan muchas temporadas más

LeBron James, que se encuentra en Indianápolis para el vigésimo All-Star de su carrera, aseguró este domingo que no sabe cuántas temporadas le quedan, pero sí sabe "que no son muchas" y sugirió que le gustaría cerrar su trayectoria en la NBA con la camiseta de Los Ángeles Lakers.

"No tengo pensado cuántas temporadas me quedan, sé que no son muchas", afirmó LeBron en una rueda de prensa organizada en la Gainbdridge Fieldhouse de Indianápolis en los prolegómenos del All-Star Game 2024.

LeBron, de 39 años, admitió además que tampoco tiene claro si le gustaría tener una gira de despedida para recibir el cariño de cada ciudad estadounidense, o si preferiría poner el punto final a su legendaria carrera quedándose un poco más lejos de los focos.

"Estoy en 50-50. Voy a ser honesto, porque hay veces en las que siento que lo debo a mis seguidores que me han apoyado en este viaje durante veinte años y más, que debo darles ese momento en el que cada ciudad te da flores o lo que sea. Eso parece bonito", razonó.