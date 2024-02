NBA: ¡Equipo de ensueño! Allen Iverson nombra a su quinteto titular de todos los tiempos (+Video)

Una de las leyendas de la NBA y de Philadelphia 76ers, Allen Iverson, acudió al podcast de Shaquille O'Neal y nombró a los jugadores que formarían su quinteto de ensueño, destacando la presencia de jugadores de varias épocas de la liga estadounidense.

Iverson estuvo en "The Big Podcast" de la ex estrella angelina y conversó de diversos temas de la NBA. Sin embargo, lo más llamativo fue cuando nombró a su quinteto titular y no se nombró a sí mismo como había sucedido en ocasiones anteriores, encendiendo las redes sociales con los nombres que conforman su grupo.

Quinteto de leyendas

"The Answer" nombró a Stephen Curry, Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James y al propio Shaquille O'Neal dentro de su cinco titular. Curry, estrella de Golden State Warriors, es considerado el mejor tirador de todos los tiempos debido a la capacidad que ha demostrado para anotar el tiro de tres puntos con facilidad.

Por su parte, Bryant siempre fue muy querido por Iverson y está en el top 10 de jugadores que han jugado en la liga. Jordan, para muchos, es el "GOAT" y James está en la lucha por tratar de quitarle ese título a "MJ23", así como es considerado el jugador más completo de la historia por su habilidad para impactar en el juego en diversas formas. Por último, O'Neal es el jugador más dominante de la historia de la liga por su corpulencia física y cómo la utilizaba para sacar ventaja en la zona de la pintura ante sus rivales.

Luego de esto, Iverson tuvo que sacar a un jugador para él ser incluido dentro del quinteto y, ante la duda, comentó que "Shaq" sería el que se quede por fuera, lo que fue tomado con mucho humor por ambos ex jugadores.