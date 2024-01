NBA: ¿No está feliz? Esto dijo Kevin Durant sobre su "frustración" con los Phoenix Suns

Kevin Durant está atravesando por otra increíble temporada en la NBA, pero eso no ha sido suficiente para los Phoenix Suns, que ocupan el noveno lugar en la Conferencia Oeste y han jugado gran parte de la primera mitad del año con récord negativo.

Previo a la jornada de este 10 de enero, la realidad es que el MVP de la campaña 2014 no ha contado con el apoyo de sus compañeros en la 2023-24. Pese a que si ha estado Devin Booker, el equipo ha tenido poco participación de Bradley Beal debido a sus lesiones.

Con la inestable zafra de los de Arizona, son muchos rumores que han estado acompañando al jugador en los últimos días y hasta ha sido involucrado en posibles intercambios que harían los Suns, antes de la fecha límite de cambios. Esto dijo Durant sobre su "frustración" en la presente temporada.

"No quiero que me intercambien. No estoy frustrado porque Brad se lesionó. No me sentí frustrado por los jugadores de rol del equipo. Puede que me sienta frustrado por una mala jugada o por una racha difícil. Pero no, disfruto la rutina", declaró el 13 veces All-Star.

A pesar de que no han salido las cosas para la figura de Phoenix, el ala-pívot confesó que disfruta su rutina en su estadía con la organización de Arizona. Además de eso, comentó que no siente molestias sobre las lesiones que ha tenido su compañero de equipo.

El experimentado de 2.11 metros viene de una presentación notable ante Los Ángeles Clippers donde totalizó 30 unidades, siete rebotes, par de asistencias y dejó un gran porcentaje en tiros de campo con 10 aciertos en 17 intentos. Pese a esto, los Suns cayeron por más de 20 puntos de diferencia.