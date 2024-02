NBA: Los Ángeles Lakers al final se quedaron tranquilos para la segunda mitad de temporada (+Detalles)

Después de semanas de rumores que vinculaban varios movimientos que podría hacer, Los Ángeles Lakers no hicieron cambios en la temporada 2023-2024 de la NBA. El equipo de California después de tanto, simplemente decidió quedarse tal y como están.

El equipo de Los Ángeles tuvo varios jugadores a su vista, incluyendo a Zach LaVine, pero dejaron correr el último día de mercado sin mover un dedo y ahora afrontarán lo que queda de campaña con lo que había, que ahora es lo que hay. Salvo que llegue algo a través del mercado de buyouts.

Rob Pelinka, dijo que sobre la inactividad de los Lakers "no puedes comprar una casa que no está a la venta. El movimiento correcto no estaba ahí", siendo palabras que al mundo de la NBA hacen bastante ruido, más cuando en tu equipo tienes a una bestia competitiva como LeBron James.

Sin embargo, los californianos han optado por la opción menos arriesgada, que es culminar esta temporada con lo que tienen e intentar dar un golpe de efecto el próximo verano, tal vez.

Pero no es un secreto que un movimiento hubiese sido una ayuda para este equipo de los Lakers, ya que a pesar de poseer una plantilla cargada de talento y experiencia, el rendimiento del equipo se ha visto empañado por la ausencia de personal clave durante largos tramos de la temporada.