NBA: ¡Lo dijo todo! Mira lo que opina esta estrella de los Bucks sobre la posible salida de Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo ha tomado toda la atención de los aficionados en las últimas fechas debido a las declaraciones que realizó sobre lo que podría hacer en su futuro. De acuerdo a las palabras del griego, estaría considerando salir de los Milwaukee Bucks el próximo año cuando se convierta en agente libre si el equipo no llega a mostrarse en la misma sintonía que él.

Sin embargo, para su compañero de equipo, Khris Middleton no parece preocuparle en lo absoluto las palabras de la estrella griega, ya que lo toma como una forma de inspirar a todos los del equipo, incluso a él mismo.

“Creo que todo sigue igual, no me afecta personalmente y no creo que nos afecte como equipo. Creo que esto es algo que ha dicho casi todos los años en las conversaciones de extensión de contrato. Creo que es una forma de empujarnos a todos. Por supuesto, a sí mismo también. No está señalando con el dedo a todos los demás diciendo ‘tienes que hacer esto por mi’. Se está presionando a sí mismo para ser mejor y crecer cada año”, expresó Middleton en una entrevista con el medio ESPN.

Middleton agregó además que todo el equipo quiere seguir contando con los servicios de Giannis por mucho tiempo, es su líder y ya consiguieron un campeonato juntos, sin embargo, los resultados en las últimas dos temporadas no han sido los mejores y es por ello que tienen planeado regresar al mejor nivel y luchar nuevamente por conquistar un nuevo título de campeones.