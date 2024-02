NBA: ¿Le montaron los cachos? Por esta razón la ex esposa de Scottie Pippen puso fin a su relación con hijo de Michael Jordan

Según un informe de People, Larsa Pippen y Marcus Jordan han decidido poner fin a su relación después de un año de estar juntos. La noticia de su separación ha generado interés en los medios y entre los seguidores de la pareja.

La relación entre Larsa Pippen y Marcus Jordan fue de alto perfil desde el principio. Surgieron especulaciones sobre su romance cuando fueron vistos almorzando juntos en septiembre de 2022. Fuentes cercanas confirmaron que estaban saliendo y pasando más tiempo juntos en las últimas semanas.

A lo largo de los años, Larsa Pippen ha estado involucrada en varias relaciones de alto perfil. Su romance más notable fue con Scottie Pippen en la década de 1990. Después de casarse en 1997, tuvieron cuatro hijos juntos: Scotty Jr., Preston, Justin y Sophia.

En septiembre de 2022, se hizo público que Pippen y Marcus estaban saliendo después de ser vistos juntos en un restaurante en la ciudad de Nueva York. Su relación se mantuvo en el centro de atención desde el principio.

Según fuentes cercanas, la pareja decidió separarse debido a tensiones causadas por problemas familiares Aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre las razones detrás de la ruptura, se ha confirmado que Pippen y Jordan han decidido seguir caminos separados.

Larsa Pippen y Marcus Jordan no han hecho comentarios oficiales sobre su separación. Sin embargo, su relación ha sido objeto de atención pública y han compartido momentos juntos en programas de televisión como "The Real Housewives of Miami" y en el juego de misterio "The Traitors".

A pesar de su ruptura, ambos seguirán adelante con sus respectivas carreras y proyectos. Larsa Pippen es conocida por su participación en el mundo del entretenimiento y Marcus Jordan ha seguido los pasos de su padre, Michael Jordan, en el baloncesto.