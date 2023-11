NBA: James Harden y sus picantes declaraciones vistiendo el uniforme de Clippers (+Video)

Luego de su cambio, James Harden sostuvo este jueves su primera rueda de prensa como jugador oficial de Los Angeles Clippers tras darse su cambio desde Philadelphia Sixers, y en esta oportunidad soltó duras declaraciones de su anterior equipo y por supuesto, se mostró entusiasmado por lo que puede lograr con el cuadro californiano.

Hay muchas razones por las que Harden puso su mirada en los Clippers después de solicitar ser cambiado en junio. Para él, el sur de California es su hogar, al igual que para las otras tres superestrellas del equipo, Kawhi Leonard, Paul George y Russell Westbrook .

En este sentido, Harden dijo de manera tajante que él estuvo atado a los 76ers y que su relación con Doc Rivers, quien fue el entrenador en la pasada campaña de Philadelphia no era la mejor para el barbudo.

"Creo que soy el juego y soy un creador en la cancha, ¿sabes a qué me refiero?" sostuvo la "Barba". "Entonces, si tengo una voz donde puedo [decir], 'Oye, entrenador, veo esto. ¿Qué piensas sobre esto?' Entonces es como, OK. Alguien que confíe en mí. Que crea en mí. Que me comprenda... No soy un jugador del sistema. Soy un sistema".