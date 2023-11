NBA: Russell Westbrook dijo estar cansado de las preguntas sobre James Harden (+Detalles)

Luego del esperado cambio de James Harden a Los Ángeles Lakers, se espera su pronto estreno con el elenco, en el cual se encontrará con un viejo conocido y es el astro Russell Westbrook, el cual reaccionó molesto a las recurrentes preguntas sobre el debut de la "Barba" con los californianos.

"Va a ser un proceso", dijo Westbrook cuando se le preguntó "qué tan bien" cree que se unirá la plantilla renovada.

Cuando un periodista preguntó: "¿Qué cree que se necesitará de todo el grupo, incluido usted mismo, para superar el proceso?" Westbrook se rió.

“No tengo la respuesta. No lo sé… no predigo el futuro. No sé qué va a pasar", dijo el jugador de 34 años.

“Esas son expectativas poco realistas para todos. La expectativa, como dije, es que será un proceso. No tengo la respuesta. No sé qué es eso”.