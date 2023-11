NBA: Esto dijo Draymond Green sobre su incidente con Jordan Poole en la temporada 2022-23 (+Declaraciones)

Durante la pasada campaña, Draymond Green protagonizó uno de los momentos más sorprendentes al golpear a su compañero Jordan Poole y fue uno de los temas más destacados de la temporada de la NBA.

Antes del inicio de esta zafra, la gerencia de Golden State Warriors tenía una difícil decisión: mantener a Jordan Poole dentro del equipo, como una apuesta a futuro, o cambiarlo a algún otro conjunto. Esto llevó a Poole a recalar en Washington y les dio a los Warriors un experimentado jugador como Chris Paul.

Green, luego de la victoria de su equipo frente a los Sacramento Kings este miércoles, habló durante la rueda de prensa sobre las diferencias en la química dentro del camerino entre los dos últimos años y su efecto dentro de la cancha.

Un cambio radical

Green hizo una comparación y destacó el ambiente que se vive ahora dentro del equipo en este inicio de temporada. "El año pasado tuvimos un equipo terrible en cuanto a química se refiere. Pero la química ha sido un punto fuerte aquí. Es por eso que tantos muchachos han estado aquí durante tanto tiempo, porque la química es lo que nos caracteriza", dijo.

A su vez, destacó el compromiso de todos sus compañeros de sacrificarse por el equipo y no ve que eso cambie en un futuro cercano. "Somos competidores, queremos jugar. Pero cuando todo está dicho y hecho, cubro la espalda a mis compañeros.", comentó sobre su rol dentro de los Warriors como uno de los principales referentes y está acostumbrado a hacer el "trabajo sucio" para que los "Splash Brothers", Stephen Curry y Klay Thompson, puedan mostrar su mejor nivel como principales anotadores del equipo.

"Si miras el año pasado, dices que este equipo no había perdido una serie de la Conferencia Oeste bajo el mando de Stever Kerr, y entonces sucedió. Una gran razón es nuestra química. Y entonces, no veo eso como "vaya, este es un equipo que lucha con la química". No, fue algo de un año. Suceden cosas y fue una anomalía. Estamos de vuelta donde necesitamos estar en ese departamento. Lo más importante es que creo que todavía hay espacio y habrá crecimiento en ese departamento", expresó Green sobre los problemas que tuvieron durante la pasada campaña y que les costó la eliminación en semifinales de conferencia frente a Los Angeles Lakers en seis encuentros.

Un año difícil

"El año pasado fue una m#####. Era difícil venir a trabajar. No era divertido. Este año, ves la alegría en la cara de los chicos cuando entran al edificio" dijo Green sobre la comparación entre la temporada 2022-23 y la naciente campaña. Además, antes de empezar la pasada zafra sucedió el impase entre Green y Poole, que marcó un antes y un después, lo cual fracturó al equipo desde adentro.

"Tienes muchachos que se quedan más de dos o tres horas después de sentarse a hablar. Llegar aquí dos, tres antes solo para estar aquí. Es como si empezaras a ver eso y dijeras que está bien, este es un grupo al que le gusta estar juntos", comentó

"Hicimos algunas cosas este verano, cenamos juntos y nadie salía corriendo por la puerta. Por lo general, hay ese tipo que mira a su alrededor y pregunta "¿cuándo puedo salir?". Estás mirando a tu alrededor intentando ver y nadie intenta salir. Estamos tratando de aprovechar eso y será una gran clave para nuestra temporada", sentenció el jugador.