NBA: ¿Increíble! Así responden los New York Knicks a Mavericks por la oferta de esta estrella

Los New York Knicks han rechazado una oferta comercial realizada por los Dallas Mavericks por Quentin Grimes, según informes recientes Quentin Grimes es un jugador de baloncesto que actualmente forma parte de los New York Knicks. La oferta comercial fue rechazada, lo que indica que los Knicks no están dispuestos a desprenderse de Grimes en este momento o al menos por una oferta que no sea lo suficientemente atractiva para desprenderse de dicha figura.

Este tipo de noticias son comunes en el mundo del baloncesto, ya que los equipos a menudo realizan ofertas comerciales para adquirir o intercambiar jugadores. En este caso, los Knicks han decidido no aceptar la oferta de los Mavericks, lo que implica que consideran a Quentin Grimes como un activo valioso para su equipo.

Es importante destacar que esta información se basa en informes y no ha sido confirmada oficialmente por los equipos involucrados. Es importante destacar que los Mavericks se encuentran buscando un jugador que les pueda ayudar a mejorar los resultados y ser un grandioso respaldo para las estrellas Luka Doncic y Kyrie Irving.

Actualmente, Quentin Grimes atesora promedios ofensivos de 7.3 puntos, 2.0 rebotes y 1.2 asistencias por compromiso, siendo un jugador que brinda mucha ofensiva y que suele ser de gran ayuda en los momentos cruciales, dichos aspectos han llamado la atención de los Mavs. Sin embargo, es posible que tras el fracaso de la primera oferta, presenten una nueva negociación para adquirir al destacado escolta.