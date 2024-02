NBA: ¡No los quiere juntos! Mira lo que dijo este jugador sobre LeBron James y la posibilidad de que juegue con su hijo

Si hay alguien que conoce sobre estar en el mismo equipo de la NBA que su padre es Austin Rivers. El hijo del actual entrenador de Milwaukee Bucks, Doc Rivers, siempre fue criticado fuertemente cuando llegó a Los Ángeles Clippers cuando su papá era el entrenador principal del conjunto angelino.

Luego de una carrera exitosa con la Universidad de Duke, el base llegó a la liga con una gran proyección. Tras dos temporadas en New Orleands, Rivers se reunió con su padre en Clippers y fue objetivo de comentarios negativos sobre su juego. Incluso, había quienes afirmaban que él solo estaba jugando en la NBA por su padre.

Por su experiencia, el jugador de Minnesota Timberwolves habló sobre la posibilidad de que LeBron James pueda compartir con su hijo en un mismo conjunto dentro de la liga.

No los quiere juntos

Rivers comentó que no quisiera que Bronny jugara con su padre debido a la presión mediática que se le puede venir encima si no llega a estar a la altura de "King James". "Espero que no juegue con LeBron. No me gustaría verle jugar con su padre. Pasé por algo similar. Porque si lo hace, no quiero que haya negatividad a su alrededor, que se juzgue todo lo que hace. Desde que nació ha estado en los titulares. Tenía un millón de seguidores en Instagram en su primer día. Lo ha llevado bien. Pero esto sería demasiado", dijo.

"Espero que no sólo pueda jugar en la NBA, sino que juegue en algún lugar donde pueda forjar su propia identidad. Su nombre ya es Bronny. Todo lo que hablamos sobre él se remonta a su padre. Él juega en USC y su padre juega en los Lakers. Es una situación de locura. Soy un gran fan de Bronny, pero espero que se vaya a otro lado, de verdad que lo deseo", puntualizó.

Asimismo, hizo una pequeña comparación sobre ambas situaciones y destacó que a Bronny le podría costar más debido a la grandeza de su padre. "Cuando fui a los Clippers la gente me decía ‘estás en la liga sólo gracias a tu padre’, después de que yo fuera el jugador número uno en Estados Unidos dos años antes. Este es un nivel completamente diferente, porque Doc es genial, pero LeBron James es el jugador de baloncesto más popular de todos los tiempos, además de Michael Jordan", agregó.