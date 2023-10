NBA: Derrick Rose lanza dura advertencia a Ja Morant: "No estoy aquí para cuidarte" (+Video)

Todos los equipos comienzan a afinar detalles antes del arranque de la temporada 2023-2024 de la NBA y Memphis Grizzlies es uno de esos conjuntos que quiere hacer las cosas bien, por eso se hicieron con los servicios del experimentado Derrick Rose para que sea la dupla con la estrella del conjunto, el polémico Ja Morant, sin embargo el base le envió un contundente mensaje al jugador franquicia.

"Acabo de decirle que no estoy aquí para cuidarte. No estoy aquí para seguirte. No estoy aquí para animarte… estoy aquí para presionarte", sostuvo durante el Media Day de Memphis, el veterano Rose.

Derrick llegó a un nuevo acuerdo con el elenco de Tennessee a principio de este verano por 2 años y 6,5 millones de dólares.

Rose cumplirá su decimoquinta temporada como profesional en los Grizzlies tras su paso por Chicago, Nueva York, Cleveland, Minnesota, Detroit y nuevamente Nueva York, donde el año pasado apenas disputó 27 encuentros oficiales con 5,6 puntos por duelo.