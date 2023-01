NBA: LeBron James y Kevin Durant lideran las votaciones para el Juego de Estrellas

LeBron James y Kevin Durant siguen dejando claro que son de lo mejor actualmente en la NBA, prueba de ellos las votaciones para el Juego de Estrellas de la presente temporada. El jugador de Los Ángeles Lakers y el de los Brooklyns Nets son los más votados por el público.

El próximo domingo 19 de febrero será en Utah una nueva edición del All-Star Game de la NBA, evento que reúne a las máximas figuras del baloncesto. El primer conteo de votos mostró a los líderes por cada conferencia.

Por el lado del Oeste, James de los Lakers está en el primer lugar, con un total de 3.168.694.

Mientras que, en el Este, Durant es el jugador más votados con 3.118.545.

Lakers’ LeBron James and Nets’ Kevin Durant lead the NBA’s first 2022-23 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/ObI4WQjnuH