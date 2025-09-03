Convocatoria de la selección de Venezuela: una plantilla inédita para la renovación del baloncesto

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo técnico, liderado por el DT. Heborth Bayona y su asistente Nelson Solórzano Jr., ha optado por una selección de jóvenes promesas que buscan abrirse camino en el baloncesto profesional. Con un promedio de edad de 19.3 años, la convocatoria apunta a un proceso de renovación y a dar fogueo a una nueva generación de talentos. Esta lista incluye jugadores nacidos entre el 2001 y el 2008, un rango de edad que subraya el enfoque de desarrollo a largo plazo.

Un vistazo a los jóvenes talentos

La lista de convocados destaca por la ausencia de los veteranos de la "Generación de Oro", un claro indicio de la transición que busca la FVB:

-Diego Aponte: Con 18 años (31/01/2007), este alero debutó en la Superliga de Baloncesto en 2025.

-Jhon Brito: Nacido el 22/04/2003, este joven de 22 años se perfila como una de las promesas de la plantilla.

-Anderson García: Con 19 años (13/10/2005), se destaca por su versatilidad, desempeñándose como escolta y alero.

-Santiago Gines: A sus 16 años (14/04/2009), Gines es uno de los más jóvenes de la convocatoria. Ha participado en el Campeonato Sudamericano FIBA U15 2024, con un promedio de 4.2 puntos, 1.2 asistencias y 4 rebotes por partido.

-Eliomar González: Este alero de 24 años (16/07/2001) debutó en la Superliga de Baloncesto en 2022.

-Luis Herrera: Con 25 años (30/10/2000), Herrera es uno de los jugadores con más experiencia en esta plantilla. En la Superliga de 2025, promedió 1.4 puntos y 1.3 rebotes por partido.

-Luiyer Navarro: Nacido el 01/11/2005, a sus 19 años ha tenido participación en la Superliga de Baloncesto, mostrando un promedio de 5 puntos y 1 rebote por partido en 11 juegos en la temporada 2025.

-Samuel Niño: Con 17 años (12/04/2008), es otro de los talentos más jóvenes de la selección.

-Nicolás Palma: (06/05/2004) 21 años.

-Carlos Pérez: (01/08/2003) 22 años.

-Jhon Rojas: Con 21 años (05/04/2004).

-Luis Silva: Nacido el 15/05/2005, 20 años.

-Diego Sulbarán: Con 19 años (12/08/2006) y debut en la Superliga en 2025.

-Edson Tovar: Nacido el 14/09/2004, este base de 20 años juega con Centauros de Caracas en el Torneo Urbano de Baloncesto de Venezuela .

-Kender Urbina: Con 20 años (11/12/2004), este base debutó en la Superliga en 2022.

-Lázaro Varona: (21/08/2007) 18 años.

El campamento de preparación se ha iniciado en el Poliedrito, donde los jugadores tendrán sesiones de entrenamiento para afrontar los desafíos de estos compromisos internacionales. Esta iniciativa representa una apuesta por el futuro del baloncesto venezolano, brindando a estos jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia y crecer como deportistas. La FVB busca así sentar las bases para los próximos ciclos de la selección nacional, con la esperanza de que estos talentos se conviertan en los protagonistas del mañana.

