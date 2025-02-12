¡Tiembla el Real Madrid! Campeón del Mundo abandona la NBA y busca el título de Euroliga

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los principales candidatos a ganar la Euroliga se refuerzo para la segunda mitad de la temporada. El Mónaco se ha hecho con los servicios de Daniel Theis, que regresa al baloncesto europeo después de ocho campañas en la NBA.

El interno de 32 años se convierte en la nueva estrella que llega a los tabloncillos del viejo continente. Pese a que llegó a sonar para Los Angeles Lakers durante los días de cambios en la presente temporada, el ala-pívot se decidió por unirse al club francés, que es candidato a clasificar a la Final Four de la Euroliga que se disputará en Abu Dabi.

Theis tuvo una sólida trayectoria de ocho años en la NBA, que se fue disminuyendo al paso de las campañas. Previo a su aparición con el combinado galo el jugador alemán estará defendiendo a los New Orleans Pelicans, donde dejó registros de 4.3 puntos por partido, 4.3 rebotes, 1.6 asistencias y 47.3% en tiros de campo en 38 juegos disputados.

Rival de poder para el Real Madrid

La nueva adquisición del Mónaco es un golpe sobre la mesa de que el equipo quiere pelear por el título en la actual entrega de la Euroliga. Los franceses ocupan el cuarto lugar en la clasificación general con marca de 16 victorias y 10 reveses.

Theis, que ganó el Mundial de baloncesto con Alemania en 2023, es un interno de 2.03 metros de estatura que se caracteriza por ser muy físico, experto y duro en el juego defensivo. El ala-pívot también llegó a estar pretendido por otro gigante como el Panathinaikos, pero se terminó decidiendo por el club galo.

Después de su desempeño con los Pelicans, el centro había sido traspasado a Oklahoma City Thunder que lo terminaron dejando libre al día siguiente. De por vida en la NBA, el pívot dejó estadísticas de 7.1 unidades por noche, 4.7 capturas, 1.3 habilitaciones en 411 partidos disputados.