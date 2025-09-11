Luka Doncic hace historia con Eslovenia tras registrar esta impresionante hazaña

Suscríbete a nuestros canales

Luka Dončić, el prodigio esloveno y superestrella de Los Ángeles Lakers, ha finalizado su participación en el reciente torneo de EuroBasket con una actuación que ha dejado al mundo del baloncesto sin aliento.

Doncic registró números impresionantes

Sus números no solo fueron impresionantes, sino que reescriben los libros de récords del baloncesto europeo, consolidando su estatus como uno de los jugadores más dominantes de su generación.

A lo largo del torneo, Dončić demostró una maestría ofensiva sin parangón, promediando una cifra asombrosa de 34.7 puntos por partido. Este promedio no solo lo ubicó en la cima de los anotadores del campeonato, sino que también lo catapultó a un lugar de honor en la historia del EuroBasket.

Es la mayor cantidad de puntos por partido en una sola edición del torneo en más de 35 años, un logro que subraya la magnitud de su talento y su capacidad para dominar en el escenario internacional.

Pero la grandeza de su desempeño no se limita a la cantidad de puntos. Lo que hace que su hazaña sea aún más extraordinaria es la eficiencia con la que lo hizo. Dončić registró un increíble 65 % de TS% (True Shooting Percentage), una métrica avanzada que mide la eficiencia de tiro considerando tiros de campo, triples y tiros libres.

Este porcentaje es particularmente notable para un jugador con un volumen de tiro tan alto, lo que demuestra que su anotación no fue un simple esfuerzo individual, sino el resultado de una ejecución ofensiva quirúrgica.

Doncic cargó con el ataque de Eslovenia

La combinación de alto volumen y alta eficiencia es algo que rara vez se ve en el baloncesto de élite. Para ponerlo en perspectiva, el 65 % de TS% es una cifra que muchos tiradores de élite luchan por alcanzar, y Dončić lo logró mientras cargaba con la responsabilidad ofensiva de su equipo y enfrentaba a las mejores defensas de Europa.

Su habilidad para anotar desde cualquier punto de la cancha ya sea con tiros de tres puntos lejanos, penetraciones agresivas o tiros de media distancia lo convierte en una pesadilla para cualquier defensor.