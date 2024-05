¡Detestable! Este jugador recibió insultos racistas en la liga de baloncesto de Puerto Rico (+video)

Sin importar el deporte o especialidad, el racismo es detestable en todas sus facetas. En el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, uno de los jugadores de los Mets de Guaynabo fue víctima de insultos racistas en un partido frente a los Vaqueros de Bayamón, que se disputó este lunes en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

El importado de los metropolitanos, Amida Brimah, fue agredido verbalmente presuntamente por un fanático que se encontraba en las tribunas del recinto en Guaynabo. En las imágenes se puede apreciar como los jugadores señalan al responsable de dicha agresión y como el personal de seguridad lo escolta para retirarlo de la cancha.

De acuerdo con JJ Barea, el aficionado fue vetado de las instalaciones y no podrá estar presente para los partidos de locales de los Mets. El incidente no detuvo el encuentro, que terminó en victoria para los visitantes 102-83.

"Un fanático le dijo un insulto (a Brimah) fuera de lugar. Ese fanático no vuelve para esta cancha. Yo no estaba en el banco con los muchachos, pero fue algo bien fuera de lugar... Imagino que racista", declaró el ex NBA, quien es el actual dirigente de los Mets.

El entrenador aseguró que ya tiene nombre e información de la persona y aseguró que no volverá al recinto deportivo. "Eso es algo que no podemos permitir en Puerto Rico. Mucho menos en la cancha de Guaynabo”, concluyó.