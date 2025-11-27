West Ham United vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 10:05 horas el próximo domingo 30 de noviembre, Liverpool visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Liverpool

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, 2-2, ante Bournemouth. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 9 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool cayó derrotado 0 a 3 ante Nottingham Forest. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 5 goles y recibió 11.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (6 PG - 6 PP).

Darren England es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 12 Liverpool 18 12 6 0 6 -2 17 West Ham United 11 12 3 2 7 -10

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Manchester City: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Fulham: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario West Ham United y Liverpool, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:05 horas

Colombia y Perú: 09:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:05 horas

Venezuela: 10:05 horas

