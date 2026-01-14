Real Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

El juego entre Real Madrid y Levante se disputará el próximo sábado 17 de enero por la fecha 20 de La Liga, a partir de las 09:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.
Así llegan Real Madrid y Levante
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Athletic Bilbao. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 12.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
El anterior partido disputado entre Levante finalizó en empate por 1-1 ante Espanyol. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 1 a 4.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 45 puntos (14 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|41
|18
|13
|2
|3
|20
|4
|Atlético de Madrid
|38
|19
|11
|5
|3
|17
|19
|Levante
|14
|18
|3
|5
|10
|-9
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 21: vs Villarreal: 24 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Rayo Vallecano: 1 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 20: vs Real Madrid: 17 de enero - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Elche: 23 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Atlético de Madrid: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Levante, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas