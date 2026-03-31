PSG enfrenta a Toulouse buscando seguir en la cima de la tabla

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 28 de la Ligue 1 se jugará el próximo viernes 3 de abril a las 14:45 horas.

Así llegan PSG y Toulouse

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG derrotó por 4 a 0 a Nice en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 2 oportunidades. Le han encajado 6 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Lorient. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y PSG resultó vencedor por 3 a 6.

El local está puntero con 60 puntos (19 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 37 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (10 PG - 7 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 60 26 19 3 4 36 2 Lens 59 27 19 2 6 30 3 Olympique de Marsella 49 27 15 4 8 19 4 Olympique Lyon 47 27 14 5 8 12 9 Toulouse 37 27 10 7 10 6

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 29: vs Lens: 11 de abril - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Olympique Lyon: 19 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Nantes: 22 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Angers: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 29: vs Lille: 12 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Lens: 17 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Mónaco: 25 de abril - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 32: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Horario PSG y Toulouse, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.