Italia - Serie A 2025-2026

Pisa vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Pisa vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el próximo viernes 7 de noviembre a las 15:45 horas.

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 11:26 am
Pisa vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Serie A
El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Serie A se jugará el próximo viernes 7 de noviembre a las 15:45 horas.

Así llegan Pisa y Cremonese

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Torino, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 8 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de caer en su estadio ante Juventus por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

El local está en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (6 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 5 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Napoli22107128
2
Inter211070312
3
Milan21106318
10
Cremonese14103520
17
Pisa610064-7
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Lecce: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Torino: 13 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Lazio: 20 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Horario Pisa y Cremonese, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

