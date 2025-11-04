La Liga

¡Insólito! Protesta sindical ante el Camp Nou ante despido masivo de trabajadores

El estadio del Barcelona ya se encuentra listo para que el club pueda jugar allí sus compromisos 

Este martes, cerca de treinta personas se manifestaron frente al Spotify Camp Nou de Barcelona, respondiendo a una convocatoria del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). La protesta tiene como objetivo denunciar el despido de trabajadores de origen turco que se encontraban en situación administrativa irregular y que estaban contratados por Ekstreme Works y la constructora principal, Limak, para las obras de remodelación del estadio.

Según el sindicato, la acción de las empresas busca "devolverlos a su país sin ninguna garantía", lo que agrava su situación y les impediría ejercer acciones legales por sus derechos laborales.

