¡Insólito! Protesta sindical ante el Camp Nou ante despido masivo de trabajadores

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, cerca de treinta personas se manifestaron frente al Spotify Camp Nou de Barcelona, respondiendo a una convocatoria del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). La protesta tiene como objetivo denunciar el despido de trabajadores de origen turco que se encontraban en situación administrativa irregular y que estaban contratados por Ekstreme Works y la constructora principal, Limak, para las obras de remodelación del estadio.

Según el sindicato, la acción de las empresas busca "devolverlos a su país sin ninguna garantía", lo que agrava su situación y les impediría ejercer acciones legales por sus derechos laborales.