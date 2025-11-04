Champions League: El Real Madrid sale con todo para medirse al Liverpool

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de Xabi Alonso ha desvelado su once inicial para el crucial compromiso de la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League ante el Liverpool en Anfield.

Tal como se anticipaba, el entrenador español ha optado por replicar la exitosa fórmula táctica que le dio la victoria en el Clásico ante el Barcelona, apostando por la solidez en el centro del campo con una configuración de cuatro mediocampistas y un ataque demoledor con sus dos estrellas.

El duelo, que se disputa este martes 4 de noviembre, servirá como un termómetro para medir el actual proyecto de Xabi Alonso ante un rival histórico en un escenario de máxima exigencia.

La alineación 'Clásica' para asaltar Anfield

La decisión de Alonso se basa en la estabilidad y el control, buscando anular la intensidad del Liverpool en su casa mediante la superioridad numérica en la medular. El once inicial del Real Madrid es el siguiente:

Thibaut Courtois; Fede Valverde, Dean Huijsen, Éder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

El rombo flexible en la medular

Xabi Alonso mantiene su esquema preferido, caracterizado por el gran volumen de jugadores en la zona central. Con Tchouaméni como pivote fijo, la presencia de Camavinga, Güler y Bellingham garantiza superioridad para mover el balón y frustrar la presión alta del Liverpool.

El ataque con Mbappé y Vinícius Jr. es la punta de lanza, con la misión de aprovechar la velocidad al espacio que generará el control en el mediocampo.

Este once, idéntico al que venció en el Clásico, llega a Anfield con la moral alta y el objetivo claro de sumar una victoria que encamine la clasificación directa a octavos de final.